Enrico Camelio – nel corso di Calciomercato Show – ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte. Possibile addio all’Inter

Nel corso di Calciomercato Show, Enrico Camelio di Radio Radio ha parlato del futuro di Antonio Conte. L’avventura del tecnico italiano sembra davvero al capolinea: “Marotta questo inverno ha incontrato un agente Fifa e gli ha detto che si è pentito di aver portato Antonio Conte ma era appena uscito dalla Champions. Quindi non corre buon sangue tra di loro, posso dirvi questo… Futuro Conte? Potrebbero dargli una sorta di buonuscita e trovare una nuova squadra come ha fatto Mourinho. Ci può stare. Lui non è più contento, non gli piace lavorare con Marotta, non parla da una vita con Ausilio, perché non cambiare”.