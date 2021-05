Lazio-Torino, ancora Cairo su Immobile: “Questo non si fa!”

Urbano Cairo ha parlato ancora di Ciro Immobile dopo le polemiche in Lazio-Torino

Nelle ultime ore tiene banco il diverbio a distanza tra Ciro Immobile e Urbano Cairo. L’attaccante della Lazio è stato aspramente criticato dal presidente del Torino per alcuni suoi comportamenti nella gara di campionato pareggiata ieri all’Olimpico. Così, dopo il botta e risposta sui social, Cairo ha voluto chiudere la questione: “Quella di ieri era una partita con livelli di tensione molto molto alti, come s’è visto, e per noi era molto importante – spiega ad ‘Adnkronos’ – Per me il fatto che si giochi con il sangue agli occhi va benissimo, fa parte dell’agonismo: si fa così, e la Lazio ha onorato il campionato. Ma non è leale buttarsi per cercare un rigore quando non c’è, questo non si fa”.

Augurando al giocatore di segnare tanti gol ai prossimi Europei, Cairo ha voluto chiudere la vicenda: “Per me finisce qui”.