E’ finita in parità Lazio-Torino, recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Con il punto guadagnato, Belotti e compagni sono salvi

Simone Inzaghi non riesce a dare una mano al fratello Pippo. L’ultima partita del Benevento, contro il Torino, in programma domenica, sarà infatti inutile. I campani sono ufficialmente in Serie B dopo il pareggio dei granata all’Olimpico: la squadra di Nicola – nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A – ha strappato un punto ai biancocelesti. Belotti e compagni sono andati vicini al gol, nel corso del secondo tempo, con Sanabria che ha colpito il palo ma a sette minuti dal termine, un rigore ha messo i brividi al Torino. Ciro Immobile, però, ha colpito il legno, così come Lazzari a pochi secondi dalla fine. Gli uomini di Nicola salgono così a 36, a più 4 sul Benevento, ed è salvo.

LAZIO-TORINO 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20