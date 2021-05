Scamacca: “Sono scosso. Vi spiego il rapporto con mio padre”

Gianluca Scamacca ha parlato del rapporto con il padre, protagonista oggi su tutti giornali. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante

Le notizie legate al padre di Scamacca, oggi, hanno fatto il giro del mondo. Il giovane bomber di proprietà del Sassuolo, oggi al Genoa – intervistato da gazzetta.it – ha mostrato tutto il suo dispiacere e la sua preoccupazione: “Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto – ammette -. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario.Abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nessun rapporto lavorativo – “Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni – prosegue Scamacca -. Sono molto dispiaciuto e scosso per l’accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre, da non sapere cosa altro dire”.