C’era attesa per la lita dei convocati, per i prossimi Europei, di Didier Deschamps. Nelle score ore è circolata la notizia di un clamoroso ritorno dell’attaccante del Real Madrid, Benzema. Notizia confermata. Niente Francia, invece, per Theo Hernandez. Il terzino del Milan non è tra i 26 calciatori chiamati dall’ex centrocampista della Juventus.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Lloris, Mandanda, Maignan

Difensori: Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé.

Centrocampisti: Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar.

Attaccanti: M. Thuram, Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud, Benzema, Ben Yedder, Dembélé.