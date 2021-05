Finale Coppa Italia, Atalanta-Juventus: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha convocato 23 giocatori per la finale di Coppa Italia di domani contro la Juventus

Ci siamo. L’Atalanta è pronta a giocarsi un’altra finale di Coppa Italia. Dopo il ko bruciante all’ultimo atto contro la Lazio di due anni fa all’Olimpico, con tanto di polemiche arbitrali che ancora oggi Gasperini dimostra di far fatica a digerire, la Dea ha un’altra chance. Davanti ci sarà la Juventus, reduce da un’annata stortissima e ancora in lotta per la Champions League a differenza degli orobici che già hanno guadagnato ufficialmente il pass per l’anno prossimo.

Domani sera al ‘Mapei Stadium’, l’Atalanta cercherà il suo primo storico trofeo. Nessun particolare problema di formazione per Gasperini, che ha convocato 23 calciatori. Ecco l’elenco completo: Gollini, Sportiello, Rossi, Caldara, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Maehle, Palomino, Romero, Ruggeri, Sutalo, Toloi, de Roon, Freuler, Ilicic, Malinovskyi, Pasalic, Pessina, Lammers, Miranchuk, Muriel, Zapata.