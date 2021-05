L’Arsenal è pronto a valutare le offerte per Willian. Il giocatore brasiliano, accostato anche alla Juventus, piace in Europa ma anche in America

L’avventura di Willian con la maglia dell’Arsenal potrebbe essere già arrivata alla conclusione. L’ex Chelsea, che il prossimo 9 agosto compirà 33 anni, è deluso di come siano andate le cose con i Gunners ed è intenzionato a cambiare aria al termina della stagione. ’90min’, conferma che per il calciatore ex Chelsea, che ha un contratto fino al 30 giugno 2023, ci sarebbe da registrare l’interessamento da parte di club europei ma anche di quelli della Major League Soccer. Il calciatore sarebbe finito anche nel mirino dell’Inter Miami ma per Beckham non sarà facile acquistare Willian, anche perché in rosa ci sono già Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Rodolfo Pizarro.

Il portale non entra nello specifico, non nominando le squadre europee interessate al giocatore ma in passato il suo nome è stato accostato con insistenza alla Juventus. Non è da escludere dunque che il classe 1988 sia ancora in orbita bianconera. L’Arsenal attende offerte ufficiali da valutare per lasciar andare Willian.