Calciomercato, Kane lascerà il Tottenham | Lo ha comunicato al club

Dall’Inghilterra rivelano come Harry Kane abbia già comunicato al Tottenham di voler partire in estate: difficile un suo arrivo in Serie A

Sta volgendo al termine un’altra stagione senza titoli per il Tottenham e, questa volta, potrebbe essere l’ultima per Harry Kane. Il capitano della nazionale inglese è uno dei migliori attaccanti della Premier, ma non sta riuscendo ad arricchire il proprio palmarès. L’esonero di José Mourinho a stagione in corso, poi, non sarebbe stato molto gradito dal bomber degli ‘Spurs’ ed il suo futuro sembra essere più in bilico che mai. Dall’Inghilterra, infatti, arrivano importanti aggiornamenti riguardo un possibile addio di Kane al club londinese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Tottenham, Kane ha chiesto la cessione | Vuole restare in Premier

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Harry Kane avrebbe richiesto ufficialmente al Tottenham di essere ceduto al termine della stagione e prima dell’inizio di Euro 2020. La dirigenza degli ‘Spurs’, inoltre, avrebbe già fissato la quotazione dell’attaccante inglese alla cifra record di 150 milioni di sterline. Sul bomber 27enne, accostato in passato anche a club italiani come Inter e Juventus, potrebbe crearsi una vera e propria asta. Kane avrebbe anche già indicato al Tottenham la propria volontà di rimanere in Premier League: Chelsea, Manchester United e City sarebbero le squadre più indicate ad accoglierlo. In particolare, non è una novità che Guardiola stia cercando una prima punta per i suoi ‘Citizens’. Molto complicata, se non ai limiti dell’impossibile, la pista che vede l’attaccante inglese riabbracciare Mourinho a Roma.