SONDAGGIO CM.IT | Juventus, scelto l’erede di Pirlo in panchina

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower di Calciomercato.it quale sarebbe il profilo ideale per sostituire Pirlo

La panchina della Juventus resta una grossa incognita per la prossima stagione. La conferma di Andrea Pirlo, infatti, si fa sempre più difficile e la società piemontese dovrà trovare un nuovo tecnico da cui ripartire. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it, quale sarebbe il profilo ideale per sostituire Pirlo in panchina. I tifosi della Juventus non hanno dubbi: vince Zinedine Zidane con il 47% dei voti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Zidane lascerà sicuramente il Real a fine stagione. Possibile sfida tra ex per la panchina della #Juventus. Qual è la soluzione migliore? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 16, 2021

Al secondo posto nelle preferenze dei tifosi bianconeri si classifica Massimiliano Allegri, che comunque ha raccolto il 32,2% dei voti. Conclude il podio dei possibili allenatori della Juventus nella prossima stagione Gian Piero Gasperini.