Marcelo Brozovic, sulla sua pagina Instagram, è tornato sulla vittoria di ieri della Juventus contro la sua Inter arrivata nel finale: le sue parole

La sfida fra Juventus ed Inter di ieri è destinata a far discutere ancora per molto tempo, nonostante i nerazzurri abbiano già vinto lo scudetto da diverse giornate. Le decisioni arbitrali arrivate negli ultimi minuti non sembrano essere andate giù ai giocatori della Beneamata, in particolare a Marcelo Brozovic, mediano croato, che su Instagram ha commentato così il match di ieri: “Partita scandalosa“.

L’ex centrocampista della Dinamo Zagabria, nel match di meno di 24 ore fa, è stato anche espulso per doppia ammonizione proprio a seguito di un fallo su Juan Cuadrado, discusso protagonista dei tre punti della Juventus.