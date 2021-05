A pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Inter è intervenuto Fabio Paratici tra il confronto con i nerazzurri e il futuro

Nell’immediato pre partita di Juventus-Inter, ha preso la parola il dirigente bianconero Fabio Paratici, che ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Juve-Inter è sempre stata una partita sentita e importante, al di la del fatto che arrivino con la vittoria dello scudetto in mano. I programmi sono sicuro che non si facciano aspettando i risultati di una o due partite, ma piuttosto guardando ad una o più stagioni. Siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare, lo chiediamo ai giocatori ed anche a noi stessi”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, squadre accolte dai tifosi | Arrivano insulti per il tecnico

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, formazioni UFFICIALI | Scelta shock di Pirlo

COPPA O CHAMPIONS – “Nessuno gioca per perdere partite. Siamo tutti concentrati per provare a vincere ogni partita. Sarebbe stupido da parte nostra scegliere. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi ogni giorno per arrivare ad un grande risultato finale. Lo abbiamo fatto per 11 anni e lo faremo anche per questa settimana”.

CONTE – “Conte candidato due anni fa? No. Siamo partiti e arrivati con Sarri con nel mezzo una leggenda metropolitana come Guardiola. Sarri era il nostro primo obiettivo e abbiamo vinto uno scudetto con lui”.

STIPENDI – “Il mondo del calcio deve essere attento a queste situazioni di crisi. Noi siamo riusciti a fare tutto regolarmente con calciatori e dipendenti e non abbiamo in programma manovre collettive. Parleremo solo con i giocatori in maniera individuale”.