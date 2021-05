Francesco Fioretti, vedova di Davide Astori, è tornata a parlare della scomparsa dell’ex capitano della Fiorentina

Il ricordo di Davide Astori è sempre vivo nel mondo del calcio e in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Una tragedia che ha segnato inevitabilmente il mondo Fiorentina e tutta l’Italia, ma ovviamente soprattutto la sua famiglia. È tornata a parlare anche Francesco Fioretti, ospite di ‘Verissimo’ nella puntata di domani: “La vita di prima non c’è più, ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà. Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore”.

Soprattutto il pensiero sempre presente che la morte di Davide Astori poteva essere evitata: “Bastava un esame in più, è stata riconosciuta una responsabilità medica perché dai risultati dell’elettrocardiogramma Davide doveva essere sottoposto a un banale holter, che non è mai stato fatto. Vorrei impegnarmi per far sì che l’holter diventi obbligatorio a prescindere dai risultati dell’elettrocardiogramma”.