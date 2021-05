Superlega, parte l’inchiesta: cosa rischiano Juventus, Barcellona e Real Madrid

Superlega, la Uefa ha aperto ufficialmente l’inchiesta: Ceferin avanti tutta contro la Juventus e le due spagnole, il punto









La Uefa muove i suoi passi ufficiali verso i tre club ancora dissidenti, dopo aver regolarizzato la posizione dei nove club fuoriusciti dalla Superlega. L’organo calcistico europeo ha aperto un’inchiesta con una nota in cui si legge: “Gli ispettori disciplinari ed etici della Uefa sono stati oggi incaricati di condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus in relazione al cosiddetto progetto Superlega”. Ceferin insomma dichiara guerra ed è disposto ad andare fino in fondo.

Non si conoscono i tempi della procedura, ma, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport’, le accuse vengono solitamente formulate in campo a tre settimane dalla nomina degli ispettori. La decisione potrebbe dunque arrivare nel giro di un mese e le eventuali sanzioni verrebbero impugnate dai club coinvolti. L’arma di risposta sarebbe la ormai famosa sentenza del tribunale di Madrid sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia Europea e contro la posizione dominante di Uefa e Fifa in ambito calcistico.

L’intenzione della Uefa sarebbe quella di arrivare alla squalifica per uno o due anni dalle coppe europee dei tre club. Per farlo, come spiega ‘Tuttosport’, gli ispettori potrebbero aggrapparsi all’articolo 51 dello statuto. In tale norma, seppure in maniera piuttosto vaga, si vietano ‘alleanze tra club’.