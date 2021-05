Pagelle e tabellino di Torino-Milan, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A

Milan straripante. I rossoneri vincono e convincono con un pesantissimo 7 a 0 contro il Torino. Kessie è devastante al pari di Rebic e Theo Hernandez. Il Torino è un disastro. Non si salva nessuno.

Ecco i voti:

TORINO

Sirigu 6 – Dice no al colpo di testa di Kessie ma non può davvero nulla sui gol subiti.

Bremer 3,5 – E’ il più pericoloso in fase offensiva nel primo tempo. Soffre il pressing del Milan e sbaglia spesso, come in occasione del gol di Brahim. Nel finale non riesce più a contenere gli attacchi del Diavolo.

Lyanco 3 – La difesa balla come non mai. Causa il rigore per un intervento duro su Castillejo e soffre gli inserimenti rossoneri. Affonda non capendoci più nulla.

Buongiorno 4 – Impreciso sia in fase difensiva che in quella di costruzione. Contenere il Milan oggi sembrava impossibile.

Singo 4,5 – Contro il Theo Hernandez di questa sera era davvero complicato per tutti. Prova a farsi vedere in avanti ma i compagni non lo aiutano.

Baselli 5 – Ci aveva abituato a partite decisamente migliori contro il Milan. Esce senza incidere. Dal 56′ Verdi 4,5 – Il suo ingresso in campo non cambia gli equilibri e le sue punizioni sono da dimenticare.

Mandragora 4,5 – Mai nel vivo dell’azione. Bocciato anche lui, come tutti i suoi compagni.

Linetty 5 – Spesso in ritardo, soffre tantissimo la dinamicità del centrocampo del Milan. Dal 56′ Rincon 5,5 – Ci mette un po’ di grinta in più ma non basta.

Rodríguez 4,5 – Partita anonima per l’ex rossonero Lo svizzero non riesce a rendersi utile né in fase offensiva né in quella difensiva Dal 55′ Ansaldi 5 – Era stato fin qui uno dei migliori ma anche lui non riesce ad incidere.

Zaza 5,5 – E’ l’ultimo a mollare. Lotta su ogni pallone ma predica nel deserto.

Bonazzoli 4,5 – Fatica a rendersi pericoloso. Si sacrifica dando una mano alla squadra ma senza efficacia.

All. Nicola 4 – Forse anche con i titolari stasera, contro questo Milan, sarebbe stata complicata ma la prestazione dei suoi è davvero da dimenticare.

MILAN

Donnarumma 6,5 – Attento in occasione dello svarione di Calhanoglu ad opporsi a Bremer. Altro clean-sheet per lui.

Calabria 6,5 – Gli viene annullato un gol per mezza scarpa. Attento dietro e preciso quando decide di spingere. Lo fa meno, rispetto al passato, anche per dare più libertà a Theo.

Kjaer 6,5 – Non soffre mai gli attacchi del Torino. Sempre preciso e pulito ma è anche vero che i granata fanno poco per impensierirlo.

Tomori 6,5 – Prova attenta anche per il centrale inglese. Tutto troppo facile stasera per l’ex Chelsea.

Hernandez 8 – Con un vero e proprio siluro sblocca il match. E’ tornato ad essere la solita locomotiva sulla sinistra. Da una delle tante discese trova il poker con un grandissimo tocco sotto. Devastante. Dal 69′ Dalot s.v.

Bennacer 6,5 – Fa girare il Milan con la sua pregevole regia. Pioli lo toglie dopo un intervento troppo deciso che gli costa il giallo. Meglio non rischiare. Dal 45′ Meite 6,5 – Il suo ingresso in campo è con il giusto piglio. Dà il via al gol del 6-0.

Kessie 8,5 – Non ci sono più parole per descrivere le prestazioni dell’ivoriano. Dominante in mezzo al campo, sempre di più. Non sbaglia dal dischetto, rialzandosi dopo la Juve, da vero campione. Il suo pressing, poi, è determinante per il gol del 3-0 di Brahim.

Castillejo 6,5 – Partecipa alla super partita del Milan. Ha l’occasione giusta per andare a segno ma colpisce il palo. Il rigore del 2-0 nasce per un fallo su di lui.

Diaz 7,5 – Gioca tutto campo, dimostrandosi di essere il calciatore più in forma del Milan. Si abbassa, crea superiorità numerica, cercando la posizione giusta. Trova il gol su servizio di Kessie, molto più semplice rispetto a quello contro la Juve. Dal 62′ Krunic 7 – Entra bene in campo, servendo due assist per Ante Rebic.

Çalhanoglu 6,5 – Dopo il 2 a 0, commette un grave errore che mette a rischio il Milan ma la sua prestazione è più che positiva. Dal 70′ Leao 6,5 – In velocità è imprendibile. Si dimostra super altruista nel servire l’assist per Rebic

Rebić 9 – Prova a fare l’Ibrahimovic. Si sacrifica tanto, giocando per la squadra. La sua giocata per Castillejo procura il rigore, con cui il Milan raddoppia. Poi serve pure l’assist per Theo, prima di realizzare una tripletta con cui i rossoneri dilagano. Dal 76′ Mandzukic s.v.

All. Pioli 9 – Il suo Milan era tornato a giocare bene già contro la Juventus. Oggi la sua squadra è devastante e la qualificazione in Champions League sempre più vicina.

Guida 6,5 – Vede subito il fallo di Lyanco su Castillejo, poi non è chiamato ad altri interventi.

TABELLINO

TORINO-MILAN 0-7

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodríguez; Zaza, Bonazzoli. A disp.: Sava, Ujkani; Ansaldi, Vojvoda; Gojak, Lukić, Rincón; Belotti, Sanabria, Verdi. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Castillejo, Díaz, Çalhanoğlu; Rebić. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Hauge, Krunić, Meïte; Leão, Maldini, Mandžukić. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

GOL: 19′ Theo Hernandez (M), 26′ Kessie su rigore (M), 50′ Brahim (M), 62′ Theo (M), 67′ Rebic (M), 72′ Rebic, 78′ Rebic

AMMONITI: 41′ Bennacer (M), 44′ Baselli (T), Linetty (T)

ESPULSI: –