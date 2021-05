Calciomercato.it propone le pagelle e il tabellino di Lazio-Parma 1-0: Immobile è una sentenza, Pellè non punge

Le pagelle e il tabellino di Lazio-Parma proposto da Calciomercato.it. All’Olimpico i biancocelesti vincono nel finale grazie a una rete di Ciro Immobile.

LAZIO (3-5-2)

Strakosha 6 – Si riprende (temporaneamente) la porta. Si allunga sul destro di Brunetta in un paio di occasioni.

Patric 6 – Cerca il gol con una acrobazia. Attento. Dal 79’ Caicedo s.v.

Acerbi 6 – Non corre grandi pericoli.

Radu 5 – Se la cava con l’esperienza. Dal 56’ Luiz Felipe 6 – Ordinaria amministrazione.

Lazzari 6 – Si propone per affondare sulla destra. A tratti imprendibile.

Parolo 5 – Si limita al compitino. Dal 79’ Akpa Akpro s.v.

Cataldi 6 – Si incarica dei calci piazzati e detta il tempo dell’azione. Prova a prendere per mano la squadra. Dal 56’ Escalante 5 – Al piccolo trotto. L’uscita di Cataldi si sente eccome.

Luis Alberto 6 – Prova ad alzare i ritmi. La traversa gli nega la gioia del gol.

Fares 5,5 – Mette dentro qualche cross interessante.

Immobile 7 – Calcia alle stelle nel primo tempo. Buona intesa con Luis Alberto. Trova il gol allo scadere dopo una serie di rimpalli.

Muriqi 4,5 – Cerca spazio tra le maglie gialloblù, talvolta commettendo fallo. Si divora un gol davanti a Sepe. Dal 56’ Correa 6 – Dà vivacità all’attacco.

All. S. Inzaghi 5,5 – Tra squalifiche, infortuni e scelte, dà spazio a diverse seconde linee. I cambi a gara in corso servono a poco.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

PARMA (3-5-2)

Sepe 6 – Sicuro nelle uscite. Non può nulla sul gol.

Dierckx 6 – Gioca una gara in maniera diligente.

Bani 6 – Ferma gli attaccanti con le buone e con le cattive. Dall’84 Osorio s.v.

Valenti 6 – Si fa valere nel gioco aereo.

Busi 5,5 – Predilige la fase difensiva. Cala nella ripresa. Conclude la gara sulla sinistra.

Hernani 6 – Tocca molti palloni. Dà una mano alla difesa. Prende un palo nel finale.

Kurtic 5,5 – Calcia male dalla distanza. Propositivo.

Sohm 5,5 – Quando la Lazio alza il ritmo, va in difficoltà. Dall’84 Grassi s.v.

Gagliolo 4,5 – Manda in porta Muriqi con uno stop di petto. Graziato dall’attaccante kosovaro. Stende Lazzari lanciato a rete: ammonito. Dal 61’ Laurini 6 – Si impegna.

Pellè 5 – Acerbi gli prende le misure. Impalpabile. Dal 72’ Cornelius

Brunetta 6 – Tenta la conclusione dalla distanza senza fortuna. Pizzica un palo nella ripresa. Dall’84 Traorè s.v.

All. D’Aversa 6 – I suoi vendono cara la pelle nonostante la retrocessione già certa.

Arbitro Dionisi 6 – Giudica regolare un contatto in area parmense tra Acerbi e Bani.

Tabellino:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. A disp.: Alia, Reina, Luiz Felipe, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Lulic, Caicedo, Correa. All.: Simone Inzaghi.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm, Gagliolo; Pellè, Brunetta. A disp.: Colombi, Rinaldi, Laurini, Osorio, Alves, Balogh, Zagaritis, Grassi, Traoré, Cornelius, Camara. All.: D’Aversa.

Arbitro: Federico Dionisi (sez. di L’Aquila).

Reti: 95’ Immobile (L)

Note: Ammoniti: Brunetta (P), Gagliolo (P), Hernani (P)