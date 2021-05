PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-UDINESE | Zielinski top, Osimhen travolgente

Napoli-Udinese è l’anticipo del turno infrasettimanale, l’ultimo del campionato. Pagelle e tabellino del match giocato al ‘Maradona’

NAPOLI

Meret 6 – Nessun intervento nel primo tempo, nessuna chance di prendere la girata di Okaka che riapre la gara

Di Lorenzo 7 – La solita, importante, spinta: diversi palloni scodellati al centro, buona tenuta difensiva. Corona un ottimo momento con il gol che chiude la gara, quello del 4-1

Manolas 6 – Errore importante quello sul gol di Okaka: non tiene l’attaccante friulano che ha il tempo di controllare e girare verso la porta azzurra

Rrahmani 6.5 – Nessun errore nella prima frazione, cerca di stringere sugli incursori dell’Udinese

Hysaj 6.5 – Gara da Hysaj, precisa nelle chiusure, senza strafare in fase offensiva, ma non disdegnando la sgasata (84′ Mario Rui sv)

Fabian 7 – Da cineteca il gol che vale il 2-0 del Napoli: una pennellata che si infila nel sette opposto rispetto all’angolo di tiro. La conferma di una qualità di altissimo livello

Bakayoko 6 – Primo tempo alla ricerca di De Paul, senza riuscire a beccarlo con continuità. Nella ripresa, diventa tutto più semplice (84′ Demme sv)

Zielinski 7.5 – Poco Zielinski fino alla mezz’ora. Poi, il gol sfruttando il lavoro di Osimhen ed il tocco per Fabian che vale il raddoppio (75′ Elmas 6 – Fa densità, quello che serve nel finale)

Lozano 7 – Primo tempo molto incolore, non riesce a trovare una sola giocata degna di nota. Nei primi cinque minuti della ripresa già riesce a far vedere qualcosa di diverso. Solo il prologo: rapace nel gol del 3-1, approfittando dell’errore di Musso (75′ Politano 6 – Entra subito bene nel match)

Osimhen 7.5 – Vive con la voglia di spaccare il mondo: nel frattempo, spacca la difesa dell’Udinese, non solo sull’1-0. In tutta la gara, mostra tecnica in velocità, oltre ad una forza incredibile (70 Mertens 6 – Il problema alla caviglia sembra superato)

Insigne 6.5 – Qualche discreta giocata e poco altro nel primo tempo. Sale di tono nella ripresa, trovando anche diversi tocchi smarcanti per i compagni. Un incrocio dei pali colpito che grida vendetta: vendetta che arriva al 91′, con il gol del 5-1

All. Gattuso 7 – Napoli quadrato che prende gol nell’unica circostanza dove non ha funzionato una marcatura nel primo tempo. Napoli ancora più tosto, cinico e vittorioso nella ripresa. Champions sempre più vicina

UDINESE



Musso 5 – Sull’1-0 evita ad Osimhen di trovare subito il vantaggio, non può nulla su Zielinski e Fabian. Pesante l’errore che porta al 3-1 di Lozano, con un’impostazione dal basso davvero approssimativa

Becao 5.5 – Osimhen lo beffa in occasione dell’1-0: sbaglia a non cercare l’anticipo. Puntuale in altre circostanze (54′ Ouwejan 5 – Cambia il volto tattico dell’Udinese, si presenta con un pallone che scheggia la traversa ed un buon cross)

Bonifazi 5 – Trattenere questo Osimhen è operazione quasi impossibile: infatti, spesso gli scappa via

Zeegelaar 5.5 – Adattato a fare il centrale, riesce a sbagliare meno dei compagni di reparto (76′ Samir sv)

Molina 5 – Ci mette energia, ma sbatte su Hysaj e ricava poco dalla sua gara

De Paul 6 – Prova a fare il regista, ma predica spesso nel deserto, partita molto complessa: ma, alcune giocate abbagliano per bellezza e qualità

Walace 4.5 – Sostituito prima dell’ora di gioco per manifesta incapacità di entrare nella partita, soprattutto nella fase di interdizione (54′ Forestieri 6 – Non era difficile far meglio del compagno, ci mette intensità e qualità, ma non cambia l’inerzia del match)

Makengo 5 – Tiene bene su Zielinski nella prima parte, quando il polacco alza le marce, allora la serata si fa difficile (86′ Palumbo sv)

Stryger Larsen 6 – Spinge, soffre e pressa. Il suo lo fa, anche se con qualche errore tecnico di troppo

Pereyra 5 – Si muove molto, ma c’è poca sostanza nella sua gara

Okaka 5 – Il fisico c’è, il gol anche. Serve a poco, ma da un senso alla sua gara (76′ Micin sv)

All. Gotti 5 – La forza mentale, semplicemente, non c’è. Quando la differenza di motivazioni fa il paio con la differenza tecnica, vengono fuori sconfitte pesante

Arb. Calvarese 6 – Gestisce bene una partita non complessa

TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (84′ Mario Rui), Fabian, Bakayoko (84′ Demme), Zielinski (75′ Elmas), Lozano (75′ Politano), Osimhen (70 Mertens), Insigne. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Labriola, Petagna, D’Agostino. Allenatore: Gattuso.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (54′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (76′ Samir); Molina, De Paul, Walace (54′ Forestieri), Makengo (86′ Palumbo), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (76′ Micin). A disposizione: Gasparini, Scuffet, Llorente, De Maio. Allenatore: Gotti

ARBITRO: Calvarese di Teramo

RETI: 28′ Zielinski, 31′ Fabian Ruiz, 41′ Okaka, 56′ Lozano. 66′ Di Lorenzo, 91′ Insigne

AMMONITI: Bonifazi

ESPULSI: