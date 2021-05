Germania, Flick ct: l’annuncio di Bierhoff

Germania, le ultime sulla candidatura di Hans Flick alla panchina della nazionale: l’annuncio di Oliver Bierhoff









Missione compiuta per il Bayern Monaco, che ha vinto il nono titolo consecutivo in Bundesliga. Lascia da vincente Hans Flick, che cederà la panchina a Nagelsmann nella prossima stagione. Sul futuro del tecnico campione del mondo in carica, in lizza per la panchina della Germania, ha parlato Oliver Bierhoff, dirigente della nazionale teutonica.

“Prima della vittoria del Bayern non abbiamo intensificato i contatti, ora possiamo farlo un po’ di più – ha spiegato – So quanto sia importante la nazionale per lui, ma oggi non possiamo annunciare niente. I rapporti con Flick sono ottimi, non è un segreto, spero che tutto si possa fare prima dell’inizio degli Europei”.