La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea del 29 maggio si trasferisce. Non più Istanbul e lo stadio Ataturk, ma per la sfida tra le due inglesi è previsto un cambio di destinazione che, secondo quanto rivelano da ‘Sky Sport’, sarà Oporto. Quindi dalla Turchia al Portogallo, esattamente come l’anno scorso, la coppa dalle grandi orecchie si giocherà all’Estadio Do Dragao.

