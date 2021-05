Coronavirus, bollettino 10 maggio: 5.080 nuovi casi e 198 morti

Nelle ultime 24 ore sono 5.080 i nuovi positivi, contro i 8.292 di ieri ma con meno tamponi effettuati. Il bollettino di oggi: tutti i dati

Il Ministero della Salute ha pubblicato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.080 i nuovi casi registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.292. Il totale dei tamponi effettuati è di 130.000, contro i 226.006 di ieri, mentre la percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi – molecolari più rapidi – è al 3,9% (ieri era al 3,6%). I morti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 198, 34 i pazienti in meno in terapia intensiva. I guariti in totale sono 3.619.586. Infine, i ricoverati con sintomi sono 15.427 (+7), 356.085 le persone in isolamento domiciliare.