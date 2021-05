Paulo Fonseca ha parlato in conferenza dopo Roma-Crotone: dal risultato ai contatti con Mourinho

Paulo Fonseca si gode il 5-0 al Crotone che tiene avanti la Roma rispetto al Sassuolo nella corsa all’Europa. Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa al termine del match: “E’ stato importante vincere. Dopo la partita buona col Manchester siamo tornati a fare una partita seria, convincente, abbiamo giocato e vinto bene, abbiamo potuto far giocare tanti giovani ed è stato importante. I giovani stanno giocando perché hanno qualità, hanno fatto un bel lavoro con il mister De Rossi in Primavera, li ha preparati bene e in questo momento di difficoltà stanno aiutando la squadra”.

Sulla Conference League: “Dobbiamo pensare alla prossima partita, giocare per vincerle tutte, anche con l’Inter”. Che squadra lascia Fonseca a Mourinho? “Non è giusto parlarne. Ci siamo sentiti, è portoghese come me. Abbiamo un bel rapporto, è stato molto corretto e onesto con me, non c’è nessun problema”.