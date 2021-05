La Roma in campo oggi per difendere il settimo posto dall’assalto del Sassuolo, ma è ancora emergenza

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, alla Roma non resta che il campionato e la difesa del settimo posto in classifica che significa Conference League. Oggi la squadra di Fonseca scende in campo contro il Crotone già retrocesso. I giallorossi devono guardarsi dall’assalto del Sassuolo, distante due soli punti e con lo scontro diretto a favore. I giallorossi sono comunque incerottati e devono fare a meno di parecchi giocatori un po’ in tutti i reparti. A partire dalla porta con Pau Lopez che ieri si è operato alla spalla e ha ovviamente chiuso la sua stagione.

Sono venti i convocati di Fonseca per Roma-Crotone, con l’assenza anche di Chris Smalling: l’inglese non ha riportato lesioni, ma non sarà disponibile. Out a sorpresa anche Federico Fazio mentre Mancini è squalificato: ci saranno invece Reynolds e Jesus. Out gli altri infortunati come Villar, Carles Perez, Diawara, Calafiori, Spinazzola, Veretout ed El Shaarawy. Ci sono Darboe (che potrebbe avere un’altra chance, magari da titolare), Zalewski e Bove.

L’elenco completo: Farelli, Mirante, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Santon, Kumbulla, Bruno Peres, Jesus, Reynolds, Cristante, Pellegrini, Bove, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan, Pastore, Dzeko, Pedro, Mayoral.