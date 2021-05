Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Milan, match dell’Allianz Stadium valevole per la 35° giornata di campionato. Rossoneri avanti all’intervallo grazie alla prodezza di Brahim Diaz

Match ad alta tensione all’Allianz Stadium, con il Milan che la sblocca nel recupero grazie alla prodezza di Brahim Diaz. Rete convalidata da Valeri dopo il check del VAR, con il numero 21 rossonero che supera un incerto Szczesny. Juventus poco pericolosa dalle parti di Donnarumma, ad eccezione di un’uscita a vuoto del portiere rossonero (anche lui non perfetto tra i pali) dove non ne approfitta Chiellini. Ronaldo è invisibile, malissimo anche McKennie nell’undici di Pirlo. Theo Hernandez sugli scudi invece nel ‘Diavolo’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, confermata la presenza di Elkann | Colloquio con Agnelli e Maldini

JUVENTUS

Szczesny 5

Cuadrado 5

De Ligt 6,5

Chiellini 6

Alex Sandro 6

McKennie 4,5

Bentancur 6

Rabiot 6

Chiesa 5,5

Morata 5

Cristiano Ronaldo 5

All. Pirlo 5

MILAN

Donnarumma 5

Calabria 6

Kjaer 6,5

Tomori 6,5

Theo Hernandez 7

Bennacer 6

Kessie 6,5

Saelemaekers 6,5

Brahim Diaz 7

Calhanoglu 6,5

Ibrahimovic 6

All. Pioli 7

Arbitro: Valeri 6

TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-1

46′ Brahim Diaz

Juventus (4-4-2): Szczesny: Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Bonucci, Demiral, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Dybala

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Meite, Krunic, Rebic, Leao, Mandzukic

Arbitro: Valeri (sez. Roma)

VAR: Calvarese

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 3′