La Juventus si appresta a vivere uno dei match più importanti degli ultimi anni: Pirlo si gioca il futuro ma col Milan ritrova due pedine fondamentali









All’Allianz Stadium questa sera Juventus e Milan si affrontano per la partita più importante di questa stagione, ma anche degli ultimi anni. La qualificazione in Champions League è vitale per entrambe le società così come per gli allenatori. Da questo match dipendono i destini dei club, di Pirlo e Pioli ma anche verosimilmente dei top player come Cristiano Ronaldo e Donnarumma. Difficile, anzi impossibile, soprattutto per il portoghese, pensare a una permanenza in caso di Europa League.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Intanto Pirlo può sorridere un po’ con le notizie che arrivano dai convocati. I bianconeri hanno infatti diramato la lista che comprende anche Demiral e Chiesa. L’assenza del classe ’97 è stata particolarmente pesante in queste ultime settimane, dal momento che era stato il vero trascinatore della Juventus. I bianconeri ritrovano quindi praticamente tutti in occasione della serata più importante. Ecco l’elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado, Demiral, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Kulusevski, Bentancur, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala.