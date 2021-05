Genoa-Sassuola, problema per Strootman | Non sarà neanche in panchina

Problema gastrointestinale nella notte per Kevin Strootman: Ballardini non porta l’olandese nemmeno in panchina per Genoa-Sassuolo

Il lunch match del 35esimo turno di Serie A sarà Genoa-Sassuolo: mentre i liguri cercano la sicurezza aritmetica della salvezza, gli uomini di De Zerbi insidiano la Roma per il settimo posto. A poche ore dall’inizio del match, però, è arrivato un nuovo imprevisto da fronteggiare per Davide Ballardini: Kevin Strootman, nonostante figurasse nella lista dei convocati diramata ieri, non ci sarà per la sfida odierna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il centrocampista olandese è stato vittima di un problema gastrointestinale nella notte ed oggi non sarà nemmeno in panchina a ‘Marassi’. Il giocatore è stato sottoposto al tampone ed è risultato negativo al Covid-19.