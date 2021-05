Fondamentale per la lotta salvezza, Verona-Torino verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo la vittoria contro il Parma, il Torino cerca altre conferme nella lotta salvezza in casa del Verona. Fare punti al Bentegodi può rivelarsi fondamentale nella giornata di Benevento-Cagliari, vero e proprio spareggio per non retrocedere. I dieci punti conquistati negli ultimi cinque turni hanno rilanciato in classifica i Granata che dovranno vedersela contro una squadra che non vince da ben cinque partite. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Torino

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagno; Kalinic. All. Juric

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 85, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64, Sassuolo** 56 Roma 55, Sampdoria** 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Fiorentina** 38, Genoa** 36, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** una partita in più