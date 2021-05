Inter, la Sampdoria ‘celebra’ lo scudetto nerazzurro | Il gesto prima del match

La Sampdoria ha dedicato la ‘Guard of Honour’ ai giocatori dell’Inter, applaudendoli al loro ingresso in campo per la vittoria dello scudetto

Bel gesto della Sampdoria prima del fischio d’inizio del match di San Siro contro l’Inter. I calciatori blucerchiati, compreso il tecnico Ranieri, all’ingresso sul terreno di gioco si sono disposti su due file in attesa dell’arrivo degli avversari. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

I calciatori della Sampdoria hanno dedicato la ‘Guard of Honour’ all’ingresso in campo dei campioni d’Italia, applaudendoli mentre uscivano dagli spogliatoi. Handanovic e compagni hanno sorriso ringraziando gli avversari, mentre Conte e Ranieri poco dopo si sono abbracciati con il mister ospite che si è complimentato con l’ex Ct della Nazionale per il successo in campionato. Fuori lo stadio, intanto, continua la festa dei tifosi nerazzurri anche se in tono minore e con meno flusso di gente rispetto all’arrivo del pullman dell’Inter allo stadio.