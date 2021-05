La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, si apre con la sfida tra lo Spezia di Italiano e il Napoli di Gattuso

Obiettivi diversi, ma ugualmente importanti, in ballo nella sfida tra Spezia e Napoli che apre la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. I liguri di Vincenzo Italiano, in piena lotta per non retrocedere in Serie B, arrivano all’appuntamento dopo l’importante pareggio esterno ottenuto contro il Verona e possono contare su tre punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Benevento. Di contro, gli azzurri di Gennaro Gattuso sono in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, ma sono reduci dal pareggio interno, arrivato allo scadere, contro il Cagliari. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-NAPOLI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Agudelo. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Inter 82 punti; Atalanta, Juventus e Milan 69; Napoli 67; Lazio* 64; Roma 55; Sassuolo 53; Sampdoria 45; Verona 42; Udinese e Bologna 39; Genoa 36; Fiorentina 35; Torino* e Spezia 34; Cagliari 32; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

*una partita in meno