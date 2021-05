Coronavirus, bollettino 8 maggio: 10.176 positivi, 224 morti

Emanato il bollettino aggiornato sul Coronavirus in Italia, oggi sono 10176 i nuovi positivi e 224 i deceduti

Sono 10.176 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nel bollettino di oggi, sabato 8 maggio 2021, diffuso dal Ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati in 10.554. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 nel nostro paese salgono a 4.102.921. I casi attualmente positivi sono 390.120 mentre nelle ultime 24 ore i decessi per sono stati purtroppo 224 (ieri 207), per un totale di 122.694 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il totale dei test effettuati nelle ultime 24 ore pari a 338.436.

I guariti dal Covid sono ora 3.590.107 (+17.394 ). La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono in totale 23.349.402 mentre sono 7.155.712 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale effettuando anche il richiamo.