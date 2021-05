Florian Thauvin è da tempo nel mirino del Milan: il trequartista ha preso la decisione sul futuro, la conferma di Sampaoli

Niente Milan per Thauvin: il trequartista francese è pronto ad iniziare una nuova avventura in Messico con il Tigres. La conferma arriva dall’allenatore del Marsiglia, Jorge Sampaoli, in conferenza stampa: “Ho parlato con Florian oggi e mi ha detto che c’è questa possibilità. Tocca a lui parlare del suo futuro, è una cosa che riguarda lui: sarà lui a dire se sfrutterà questa opzione oppure no”.

Sampaoli ha continuato: “Lui sa che è importante per noi, è un pilastro ma nel calcio ci sono cose che l’allenatore non può controllare. Se decide di lasciare il Marsiglia, gli sarò grato per quanto fatto. Non cercherò di convincerlo, magari ha voglia di scoprire un nuovo calcio oppure ci sono motivazioni economiche”.