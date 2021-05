Il futuro dei fratelli Donnarumma potrebbe essere alla Juventus: un ex portiere dà il suo consiglio a Gianluigi

Gianluigi in prima squadra, Antonio all’Under 23: il futuro dei fratelli Donnarumma potrebbe essere alla Juventus. Intervistato da ‘Seriebnews.com’ ne parla un ex portiere come Gennaro Iezzo: clicca qui per l’intervista completa.