Bomba clamorosa dalla Spagna: Weston McKennie vuole lasciare la Juventus







Clamorosa quanto assurda indiscrezione dalla Spagna. Secondo ‘Don Balon’ un giocatore della Juventus non è più contento di stare in bianconero e in Italia, per questo punta all’addio. Il nome spiazza tutti perché è quello di McKennie, uno dei pochissimi a salvarsi dalla deludentissima stagione de ‘La Vecchia Signora’ e qualche mese fa riscattato dalla stessa per circa 20 milioni di euro. Era arrivato l’estate scorsa dallo Schalke 04 in prestito con diritto, fu un affare a sorpresa e fin qui vincente.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: McKennie vuole il Barcellona. Le cifre

Per il portale spagnolo, però, il classe ’98 vuole andarsene e raggiungere i suoi connazionali Dest e de la Fuente al Barcellona, al quale si è già proposto. Lo statunitense piace molto al tecnico dei catalani Koeman, ‘sponsor’ quindi del suo acquisto. Un acquisto non facile anche se è nota l’esigenza della Juve di fare cassa. Il club presieduto da Andrea Agnelli, secondo sempre ‘Don Balon’, chiede non meno di 30 milioni di euro.