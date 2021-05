Lionel Messi è in scadenza di contratto con il Barcellona: sul fuoriclasse argentino c’è una certezza del Psg

Sarà un’estate calda per Ronaldo e Messi. I due fuoriclasse potrebbero cambiare squadra in contemporanea e magari arrivare a giocare insieme per la prima volta. Un’ipotesi che vedrebbe come protagonista il Psg, il club che sta accarezzando il sogno di portare in Francia, uno (o entrambi) dei due campioni. In particolare per Lionel Messi c’è una convinzione della dirigenza del Psg: come si legge su ‘Le Parisien’, la società transalpina sarebbe convinta di poter mettere e mani su Messi, tanto che sta programmando la prossima stagione con l’argentino al centro del progetto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Un progetto che, con l’arrivo di Messi (per lui biennale con opzione per un altro anno), vedrebbe la presenza anche di Mbappe e Neymar. Il Psg sarebbe convinto che poter sostenere il triplo ingaggio grazie agli introiti del marketing che un tridente del genere assicurerebbe. Resta da vedere se la convinzione della società parigina si tramuterà in affare da qui a qualche settimana.