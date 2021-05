Roger Ibanez ha parlato alla vigilia di Roma-Manchester United, semifinale di ritorno di Europa League

Alla vigilia di Roma-Manchester United, oggi Roger Ibanez ha rilasciato alcune parole in conferenza stampa: “Domani è un’altra partita importante per noi, dobbiamo giocare con lo stesso atteggiamento ma è una partita diversa. Dobbiamo fare una rimonta, nel calcio nulla è impossibile. Mourinho? Giochiamo ogni partita per noi, per la maglia. Faremo sempre così. Non giochiamo per farci vedere dal nuovo allenatore”.

Ibanez ha proseguito la sua analisi: “Dobbiamo giocare sempre con la fiducia e la forza che abbiamo per onorare sempre la maglia e dare orgoglio ai tifosi”.