Dopo aver rotto l’egemonia dello Shakhtar Donetsk in campionato, la Dinamo Kiev sta pianificando il proprio mercato

Dominatore incontrastato del campionato ucraino, Mircea Lucescu ha saputo far dimenticare il suo passato allo Shakhtar, regalando una grande gioia ai tifosi della Dinamo Kiev. La vittoria del titolo ha dato una linfa importante al club capitolino che ha già iniziato a pianificare la prossima stagione. Come di consueto, l’allenatore rumeno monitora con estrema attenzione il campionato brasiliano. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, tra i profili seguiti in terra verdeoro c’è anche l’attaccante Renato Kayzer. Trasferitosi all’Athletico Paranaense nel settembre del 2020, il 25enne ha collezionato 9 gol e 2 assist in 32 apparizioni con la sua nuova squadra e piace anche in Turchia.