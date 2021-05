Il bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus: 10.585 nuovi casi e 267 vittime. Tasso di positività al 3,2%

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino del 5 maggio 2021 sul coronavirus. Sono 10.585 i nuovi casi di positivi al Covid sui 327.169 tamponi effettuati in Italia: Il tasso di positività, quindi, sale a 3,2% (+0,3%). Le vittime sono 267, mentre 17.072 i guariti. In calo le terapie intensive (-55) ed anche i ricoveri (-656). Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!









Le dosi di vaccino somministrate in totale sono 21.771.882. La notizia più confortante, in ogni caso, è che la pressione sul sistema ospedaliero continua a scendere. Tutti questi sono dati da considerare per il nuovo monitoraggio dell’Iss previsto per venerdì prossimo, con il conseguente cambio di colore delle Regioni.