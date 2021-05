L’Atalanta deve fare i conti con lo stop di Rafael Toloi. Il difensore ha accusato un problema ai flessori. Il rischio è che la sua stagione sia finita

L’Atalanta e Gian Piero Gasperini rischiano di dover far a meno per le ultime partite di Rafael Toloi. Il centrale, che ha caratteristiche uniche dei tre di difesa, si è infortunato nel finale del match contro il Sassuolo, accusando un problema al flessore. Come riporta il sito ufficiale dei bergamaschi, il calciatore, non si è allenato con il resto dei compagni, alla ripresa degli allenamenti, rimanendo fermo ai box.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ ci sarebbe una piccola lesione dietro allo stop di Toloi, che salterà certamente le sfide contro Parma e Benevento. L’obiettivo di Gasperini è di riaverlo a disposizione per la finale di Coppa Italia contro la Juve e con il Milan, all’ultima giornata di Serie A. Il suo recupero non è certo e dalla prossima toccherà a Palomino, Romero e Djimsiti.