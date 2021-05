Ora è ufficiale la decisione da parte della Uefa di aumentare le rose a 26 giocatori per Euro 2020

La decisione era nell’aria e l’ufficialità è arrivata in mattinata. La Uefa ha deciso di aumentare le rose delle squadre qualificate ad Euro 2020 da 23 a 26. Una decisione presa per agevolare i commissari tecnici considerato che la pandemia da Coronavirus non è stata ancora debellata. Le rose dovranno essere comunicate entro il 1 giugno, ossia dieci giorni prima dell’inizio degli Europei. Dopo questa data, per ogni ct sarà possibile effettuare sostituzioni solo fino alla prima gara e solo in caso di serio infortunio o malattia, tra cui è ricompresa anche l’ipotesi di positività al Covid nonché quella del caso in cui il calciatore sia entrato in contatto stretto con un positivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La Uefa ha poi sottolineato come invece i portieri, a differenza dei giocatori di movimento, potranno essere sostituiti anche durante il torneo, anche se due estremi difensori della squadra fossero a disposizione. Un giocatore che è stato sostituito, non potrà poi tornare a disposizione e non potrà essere riaggiunto alla rosa.