DIRETTA Champions League, Manchester City-PSG 1-0 | Sblocca Mahrez! – LIVE

Il Manchester City affronta il Paris Saint-Germain nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League. Forti del 2-1 in trasferta dell’andata, gli inglesi di Guardiola possono permettersi anche di perdere 1-0 per accedere alla finalissima. Ai francesi di Pochettino, invece, serve una vittoria con due o più gol di scarto, oppure di misura ma segnando almeno tre reti, per strappare il pass per Istanbul. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Etihad Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. All. Guardiola