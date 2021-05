Svolta in ottica calciomercato Inter. L’AD Marotta vuole regalare un nuovo portiere a Conte: pronto lo scambio anti Juventus

Dopo averla battuta sul campo ed averle strappato lo scudetto dal petto, l’Inter ha in mente un altro sgarbo nei confronti degli eterni rivali della Juventus. Non è un mistero che, in vista della prossima stagione, Antonio Conte vorrebbe avere un altro portiere che possa insidiare il posto del capitano Samir Handanovic, protagonista di una annata di alti e bassi. Tanti i nomi sul taccuino dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, ma resta il problema di non avere a disposizione un budget importante per trattare. E, allora, servirà il ricorso ad uno scambio. In tale ottica, come si legge su ‘interlive.it’, il club di Viale della Liberazione avrebbe bussato alle porte della Sampdoria per il cartellino di Emil Audero, valutato intorno ai 25 milioni di euro. Sul piatto sarebbero stati messi i cartellini del portiere rumeno Ionut Radu, bocciato da Conte, e del giovane attaccante Samuele Mulattieri, che sta facendo bene in prestito in Olanda con il Volendam. Un duro colpo per la Juve che sta provando a riportare Audero a Torino per rimpiazzare Buffon.