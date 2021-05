Inter, Materazzi pazzo di gioia: “Ogni scudetto nostro ne vale 5 degli altri”

I protagonisti dell’Inter del Triplete festeggiano lo scudetto dell’Inter a 11 anni di distanza proprio dal loro trionfo

L’Inter è campione d’Italia per la prima volta dopo 11 anni. Un digiuno lunghissimo per i colori nerazzurri, che avevano vinto il titolo nel 2010 con Jose Mourinho nell’anno dello storico Triplete. Dopo quell’impresa uno scudetto del Milan e l’incredibile serie di nove messa in fila dalla Juventus. Un’egemonia spezzata ufficialmente ieri e che ha fatto scoppiare di gioia i tifosi dell’Inter, scesi in piazza e per le strade di Milano. Oltre a loro, anche gli ex nerazzurri rimasti legati al club e che per ultimi hanno firmato il titolo nel 2010.

Tra questi anche Marco Materazzi, che a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha commentato così il trionfo della squadra di Conte: “Me lo godo perché ho detto dal primo giorno che era un ‘obbligo’ vincerlo. E perché ogni scudetto dell’Inter ne vale 4 o 5 di quelli degli altri“. Il riferimento è alle altre squadre in generale, ma soprattutto alla Juventus a cui Materazzi non ha mai risparmiato delle frecciate.