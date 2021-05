Intervenuto in diretta su Calciomercato.it, Tommaso Labate ha commentato lo scudetto dell’Inter: “Marotta ha il merito di aver scelto Conte”

Il giorno dopo l’ufficialità dello scudetto vinto dall’Inter, il giornalista interista Tommaso Labate è intervenuto in diretta al Calciomercato Show. Tanti i temi trattati dal giornalista, dal futuro di Antonio Conte al rinforzo ideale per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CONTE – “Conte rimarrà, ci sarà un dibattito che sarà accompagnato probabilmente dalla non sostenibilità degli stipendi post Covid. Il finale, a mio avviso, è già scritto: l’Inter accontenterà Conte”

LAUTARO – “Qualcuno ci crede che il Barcellona possa fare un’offerta dignitosa per Lautaro Martinez? Ma ora, come tu non hai la possibilità di comprare i talenti degli altri, gli altri non hanno la possibilità di comprare i tuoi”

BARELLA – “Su Barella la società sta facendo una valutazione penso superiore a Lukaku, viene valutato come il capitano futuro di questa squadra”

MURIEL – “Conte secondo me vorrebbe un rinforzo in attacco. Muriel sarebbe il pezzo ideale per completare il puzzle, con questa squadra sarebbe perfetto”

MAROTTA – “Marotta è l’uomo che come merito assoluto ha quello di aver scelto Conte”