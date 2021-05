Superlega, protesta dei tifosi dello United | Occupato l’Old Trafford

Protesta dei tifosi del Manchester United, che invadono l’Old Trafford per chiedere l’addio di Glazer dopo il caos Superlega

Grande agitazione a Manchester, prima della partita contro il Liverpool. I tifosi dello United, infatti hanno prima ostacolato l'ingresso del pullman della squadra e poi hanno invaso l'Old Trafford. I supporter dei 'Red Devils' stanno protestando per quanto accaduto in merito alla Superlega: i tifosi chiedono a gran voce l'addio dei Glazer, proprietari del club.

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i manifestanti sono riusciti ad eludere la sicurezza dello stadio ed ora il match contro il Liverpool delle 17.30 rischia quantomeno di essere posticipato.