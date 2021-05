Arrivano le parole di Claudio Ranieri sul suo futuro e sulla Sampdoria dopo la vittoria contro la Roma per 2-0

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro la Roma per 2-0. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Sono contento per Conte, è un allenatore che ci mette l’anima, è un grande lavoratore. Può risultare antipatico anche per se per me non lo è. Alza il ritmo mentale di tutta la squadra. Bravo, bravo”.

Sulla sua Sampdoria – “Sono soddisfatto, i giocatori stanno acquisendo la mia mentalità. Bisogna provarci sempre e non arrendersi. Mi fa piacere anche che siano andati in gol 16 giocatori diversi”.

Sul futuro – “So che in società stanno facendo dei conti, Ferrero mi ha detto le difficoltà della campagna acquisti e ora si entrerà nel merito della discussione”.