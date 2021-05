È in corso il match tra Napoli e Cagliari, valido per la 34esima giornata di Serie A: duro scontro tra Osimhen e Ceppitelli, le condizioni

È in corso il match tra Napoli e Cagliari, valido per la 34esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono in vantaggio grazie al gol di Osimhen nel primo tempo. Lo stesso attaccante nigeriano, però, è stato protagonista di un brutto scontro con Ceppitelli. I calciatori in questione hanno perso sangue e i rispettivi tecnici sono stati costretti a procedere con le sostituzioni al 76esimo minuto di gioco.

Il centravanti e il difensore, fortunatamente, stavano bene e le condizioni non sembrano preoccupare. Saranno tenuti in costante aggiornamento.

Emanuele Tavano