Dopo il deludente 1-1 in casa della Fiorentina, la Juventus non può più permettersi passi falsi. La qualificazione alla prossima Champions League passerà anche dalla gara di oggi contro l’Udinese. Una sfida fondamentale, dalla quale può dipendere anche il futuro di Andrea Pirlo, con l’ombra di Massimiliano Allegri che si staglia sempre più ingombrante all’orizzonte. I friuliani, dal canto loro, grazie alla vittoria contro il Benevento si sono portati in acque sempre più tranquille, ma sperano di replicare l’impresa della scorsa stagione (2-1). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

