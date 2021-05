DIRETTA Serie A, Napoli-Cagliari | Le formazioni ufficiali – LIVE

02Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra le squadre di Gattuso e Semplici in tempo reale

Il Napoli affronta il Cagliari in una gara valida per la trentaquattresima e quintultima giornata del campionato di Serie A. I partenopei di Gattuso cercano la terza vittoria consecutiva per restare in zona Champions League. Ma i sardi di Semplici vogliono vendicare il pesante ko dell’andata (1-4) per tirarsi fuori dalla zona calda. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti All. Semplici.

CLASSIFICA: