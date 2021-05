DIRETTA Serie A, Lazio-Genoa | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra le squadre di Inzaghi e Ballardini in tempo reale

La Lazio ospita il Genoa nel lunch match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. I biancocelesti di Inzaghi vogliono dare seguito al bel successo sul Milan per mantenere vive le speranze di raggiungere il quarto posto che vale la Champions. I rossoblu dell’ex Ballardini, invece, sognano il colpaccio per avvicinarsi alla salvezza aritmetica. All’andata finì in parità 1-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

CLASSIFICA:

Inter** 82 punti; Milan** 69; Atalanta 68; Napoli e Juventus 66; Lazio* 62; Roma 55; Sassuolo 52; Sampdoria e Verona** 42; Udinese 39; Bologna 38; genoa 36; Fiorentina 34; Spezia** 34; Torino*, Cagliari e Benevento** 31; Parma 20; Crotone** 18

*una partita in meno

** una partita in più