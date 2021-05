Sampdoria-Roma chiuderà il programma domenicale della trentaquattresima giornata di Serie A, Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Reduce dalla pesante disfatta in casa del Manchester United, la Roma fa visita alla Sampdoria nel posticipo domenicale della trentaquattresima giornata. Oltre alla sconfitta, la trasferta inglese ha portato in dote gli infortuni di Pau Lopez, Spinazzola e Veretout e Paulo Fonseca è così costretto a mandare in campo una formazione largamente rimaneggiata. I blucerchiati non hanno più molto da chiedere al campionato, ma nel corso della stagione hanno dimostrato di poter dare fastidio un po’ a tutte le big. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, La Gumina. All. Ranieri

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Mancini, Fazio, Kumbulla; Reynolds, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pastore, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: