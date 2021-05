Calciomercato, Mourinho in Serie A | C’è l’annuncio

Calciomercato, Josè Mourinho parla del suo futuro e di un suo ritorno in Serie A: l’annuncio in una intervista al ‘Times’

L’addio al Tottenham, qualche settimana fa, ha fatto rumore. Josè Mourinho ora si guarda attorno, valutando gli scenari futuri della sua vita professionale. Il tecnico portoghese si sente ancora in grado di guidare compagini di alto livello. Per adesso, si limiterà a seguire gli Europei in arrivo da commentatore per il ‘Sun’ e per il ‘Times’. Proprio al ‘Times’, in una intervista, ha spiegato le sue intenzioni per il futuro, parlando di un possibile ritorno in Serie A.

Calciomercato, Mourinho: “Allenare una rivale dell’Inter? Non ci penserei due volte”

In tal senso, lo ‘Special One’ ha spiegato come non si farebbe problemi ad allenare una rivale dell’Inter, nonostante il grande legame che ci sia tra lui e il club nerazzurro. “Dico sempre cose positive quando vado via da un club, non sono il tipo che lava i panni sporchi – ha spiegato – Con l’Inter c’è un legame speciale, con loro ho vinto tutto. Ma se un giorno dovessi tornare in Italia ad allenare una rivale, non ci penserei due volte. Ho un modo professionale di guardare alle cose e mi sento bene con me stesso”. Dunque, in un futuro anche prossimo potremmo davvero rivedere Mou su una panchina italiana a sfidare il suo passato. In vista della prossima stagione, cambieranno sicuramente allenatore la Roma, cui Mourinho è già stato accostato, e il Napoli, ma anche la Juventus probabilmente dirà addio a Pirlo. Mai dire mai…