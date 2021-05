Manchester United-Roma, Solskjaer: “La notte del 7-1 fu fantastica”

Arrivano le parole di Ole Gunnar Solskjaer riguardo la semifinale d’andata che il suo Manchester United giocherà con la Roma

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ poco prima del match con la Roma di Europa League. Di seguito, le sue parole: “Vedrete un buon Manchester United, siamo in forma e in fiducia e vogliamo ripetere quanto fatto in Premier League”. Conosciamo bene la Roma, è un piacere accogliere gli ex”.

Sul 7-1 di qualche anno fa – “Quella notte fu fantastica, lo stadio era gremito. Carrick è con me in panchina e fece due gol. E’ stata una notte speciale. Old Trafford è così, può regalare notti straordinarie”.